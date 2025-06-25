Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Van, Bitlis, Muş, Hakkari'de avcılarca ya da doğal olarak yaralanan yaban hayvanları, rehabilite edilmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getiriliyor. Yavruların her türlü bakımlarının yapıldığı merkez bir nevi ‘kreş hizmeti' sunuyor.

"Yavru kurtlara kreş hizmeti veriyoruz"

Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile ilgilendiklerini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bahar sezonunda genellikle annelerinden kopan yavrular merkezimize geliyor. Bunlardan, tilki yavrusu, şu anda 4 kurt yavrusu var. Kanatlılardan da sığırcık yavrusu ve kulaklı orman baykuşu olmak üzere kreşimize 30'a yakın hayvan geldi.

Bunlar 5'i memeli, diğerleri kanatlı. Bunlardan sığırcık, karga ve kuklaklı orman baykuşu yavrularını doğaya bıraktık. Memelilerde bakmaya devam ediyoruz. Total olarak son 5 ay içerisinde yaklaşık 250'ye yakın yaban hayvanı merkezimize geldi. Bunlardan sağlıklarına kavuşan 100 tanesini yaşam alanlarına bıraktık" dedi.