İş insanları Zahir Kandaşoğlu, Mahmut Yaşar ve Kamuran Turgut, Tuşba Belediyesi Eşbaşkanları Hanım Akkoş ve Ümit Keser'i ziyaret ederek Tuşba ilçesinde yapılacak alışveriş merkezi (AVM) projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi.

Projeyle ilgili son durumu değerlendirmek üzere iş insanları Zahir Kandaşoğlu, Mahmut Yaşar ve Kamuran Turgut, Tuşba Belediyesi Eşbaşkanları Hanım Akkoş ve Ümit Keser ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda AVM projesinin mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.

AVM inşaatının önünde engel olan trafo sorununun çözüldüğü belirtildi. İnşaat alanında bulunan TEDAŞ'a ait trafoya yönelik belediyenin çabalarının sonuç verdiği ve TEDAŞ tarafından trafonun kaldırılması için ihale sürecinin tamamlandığı aktarıldı. Trafonun en kısa sürede kaldırılacağı bildirildi.

“İLÇENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK YATIRIM”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuşba Belediyesi Eşbaşkanı Hanım Akkoş, "Bu projenin hayata geçmesi için TEDAŞ ile uzun süreli görüşmeler yaptık. Trafo sorununun çözülmesi için belediye olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Halka hizmet noktasında engel tanımıyoruz. Bu AVM projesi sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda ilçemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir yatırım" dedi.

“TUŞBA HAK ETTİĞİ TİCARET MERKEZİNE KAVUŞACAK”

Eşbaşkan Ümit Keser ise, "Tuşba ilçesi hak ettiği ticaret merkezine kavuşacak. Proje sadece alışveriş imkanı sunmayacak, aynı zamanda yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak. İş insanlarıyla birlikte projenin halkın ihtiyaçlarına en uygun şekilde hayata geçmesi için çalışıyoruz. Trafo sorununun çözülmesi büyük bir başarı ve artık inşaat aşamasına geçebiliriz" diye konuştu.

“ŞANTİYE KURULUMU HIZLA BAŞLAYACAK”

Trafo sorununun çözülmesiyle birlikte yüklenici firma, şantiye kurulum çalışmalarını en kısa zamanda gerçekleştireceklerini ve inşaat faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. Bu gelişme, projenin uzun süredir beklenen başlangıcının startı olarak değerlendiriliyor.

Toplantıda ayrıca, yapılacak AVM projesinin daha kullanışlı ve halka hitap edecek şekilde nasıl düzenlenebileceği konusunda istişarelerde bulunulduğu kaydedildi. Katılımcılar, projenin Van halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehrin ticari hayatına katkı sağlayacak şekilde planlanması gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar.