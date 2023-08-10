Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğrencilerinden Cemil Arslan, Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından İstanbul/Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışmasında jüri değerlendirmesinden geçerek eserini sergilemeye hak kazandı.



Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat iş birliğinde düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçılar Ödülü Yarışması’nda eserlerini sergilemeye hak kazanan 19 kişi ile birlikte Van YYÜ öğrencisinin de resimleri 14 Eylül - 04 Kasım tarihleri arasında Akbank Sanat’ta sergilenecek.