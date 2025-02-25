Öğrencilerin mesleki gelişmelerini desteklemeyi ve geleceğe ilk adımı atmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Van YYÜ’de İŞKUR Gençlik Programı Noter Kura Sonuçları Asil ve Yedek Öğrenci Listeleri paylaşıldı.

18 yaşını dolduran, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerin başvurabildiği program, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlıyor.

Programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödenecek. Öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortası ise İŞKUR tarafından yapılacak. Öğrenciler haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 20 Şubat 2025 tarihinde noter kura çekimi ile hak kazanan asil öğrenciler, istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde ilgili birime teslim etmek zorunda. Belirtilen tarihler arasında belgelerini teslim etmeyen veya eksik evrak sunan adaylar haklarını kaybedecek.

ASİL ADAYLARDAN TALEP EDİLEN BELGELER:

• Öğrenci Belgesi: Güncel tarihli ve aktif öğrenci olduğunuzu gösteren resmî belge (e-Devlet).

• Adli Sicil Kaydı: Sabıka durumunuzu gösteren belge (e-Devlet).

• Sağlık Raporu: Aile hekimliği veya sağlık ocağından alınmış, çalışmaya engel bir sağlık sorununuz olmadığını belirten belge.

• IBAN Bilgileri: Yazılı evrak teslimi yada sözlü beyan

• SGK Hizmet Dökümü: Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (e-Devlet).

• İkametgâh Belgesi (Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi): Güncel adresinizi gösteren resmî belge (e-Devlet).

• Hane Gelir Beyanı: Aynı adreste ikamet eden aile üyelerinin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir vergisi beyannamesi vb.). Devlet yurdunda ikamet eden öğrenciler bu belgeyi sunmak zorunda değildir.

BELGE TESLİM TARİHLERİ:

• 24 Şubat 2025 Pazartesi- 28 Şubat 2025 Cuma (Mesai Bitimi)

BAŞVURU ADRESİ:

• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

• İlçelerde öğrenim gören öğrenciler, öğrenim gördükleri birime başvuru yapmalıdır.

YEDEK ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yedek listede yer alan adaylardan şu an için herhangi bir belge talep edilmemektedir.

• Asil adayların belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından boş kontenjan olması durumunda yedek adaylara sırasıyla çağrı yapılacaktır.

• Yedek aday listesinde bulunan öğrenciler, süreci takip etmeli ve çağrı almaları durumunda belirtilen süre içinde gerekli belgeleri teslim etmelidir.

İŞKUR Gençlik Programı Noter Kura Sonuçları Asil ve Yedek Öğrenci Listeleri için tıklayınız