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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre bazı ilçelerde pazar günü başlayacak yağış, pazartesi gününden itibaren tüm Van’da etkili olacak.

Van geneli yağışların pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken, Salı, Çarşamba ve Perşembe gününe kadar havanın yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Van ve ilçelerinde 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Van;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 10 C – 28 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10 C - 24 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı bulutlu 10 C – 25 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 11 C -25 C

Bahçesaray;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 10 C – 28 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9 C – 28 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 9 C - 28 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 12 C – 28 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 12 C – 27 C

Başkale;

17 Eylül Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9 C – 23 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9 C – 20 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 8 C – 18 C

20 Eylül Çarşamba: Mevzi Sağanak Yağışlı 8 C – 18 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 9 C – 22 C

Çaldıran;

17 Eylül Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 7 C – 21 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 6 C – 18 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 5 C – 19 C

20 Eylül Çarşamba: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 5 C – 21 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 6 C – 21 C

Çatak;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 10 C – 30 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10 C – 30 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 9 C – 29 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 10 C – 29 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 10 C – 29 C

Edremit;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

18 Eylül Pazartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı 10 C – 24 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 10 C – 25 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 11 C – 25 C

Erciş;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 9 C – 24 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9 C – 23 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 9 C – 21 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 9 C – 24 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 9 C – 23 C

Gevaş;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 12 C – 23 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11 C – 22 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 1 C – 23 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 12 C - 23 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 12 C – 23 C

Gürpınar;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 9 C – 26 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10 C – 24 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 9 C – 25 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 9 C – 25 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 10 C – 25 C

İpekyolu;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

18 Eylül Pazartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı 10 C – 24 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 10 C – 25 C

21 Eylül Perşembe: 11 C – 25 C

Muradiye;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 9 C – 25 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9 C – 24 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 8 C – 25 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 8 C – 24 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 9 C – 25 C

Özalp;

17 Eylül Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 8 C – 23 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 8 C – 20 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 7 C – 21 C

20 Eylül Çarşamba: Mevzi Sağanak Yağışlı 7 C – 21 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 7 C – 22 C

Saray;

17 Eylül Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 8 C – 22 C

18 Eylül Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 7 C – 20 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 7 C – 20 C

20 Eylül Çarşamba: Mevzi Sağanak Yağışlı 7 C – 21 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 7 C – 22 C

Tuşba;

17 Eylül Pazar: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

18 Eylül Pazartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı 10 C – 24 C

19 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu 10 C – 24 C

20 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu 10 C – 25 C

21 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu 11 C – 25 C

Haber: Fatma Öztürk