Ekonomik İşbirliği İçin Tarihi Adım

Bu toplantıda, Türkiye ile İran'ın sınır bölgeleri arasındaki ticaret, eğitim ve sosyal faaliyetler gibi çeşitli işbirliği alanları masaya yatırıldı. Vali Balcı, toplantının sonunda, iki ülke arasında kurulacak işbirliğinin ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını belirterek, “Bu toplantı, hedeflerimize ulaşmak için hayati bir önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Çok Sayıda İsim Bir Araya Geldi

Toplantıya katılan Türk heyeti, Van Valisi Balcı'nın yanı sıra Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileri ile birçok kamu kurumu temsilcisinden oluşuyordu. İran tarafında ise Batı Azerbaycan Genel Valisi ve çeşitli milletvekilleri, iş adamlarıyla birlikte temsil edildi. Bu geniş katılım, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine yönelik güçlü bir sinyal verdi. Valinin konuşması, iş dünyası ve kamu sektörü arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, bölgede yapılacak projelerin ekonomik kalkınmayı destekleyeceği umudunu artırdı.