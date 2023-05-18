Wanhaber - Haber Merkezi

Van Valiliği son dakika açıklaması yaparak, toz taşınımı uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2023 akşam saatlerinden itibaren başta Van il merkezimiz olmak üzere bölgemizde güneyli rüzgarlar ile birlikte toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.