WanHaber – Haber Merkezi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinde itibaren Muş, Bitlis’in kuzey ve batısında kuvvetli güneyli rüzgârla birlikte yerel kuvvetli(21-50 kg/m2), Hakkâri çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor’’ denildi.

Özellikle şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlara uyarıda bulunan Van Valiliği, ‘’Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara ve şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlarımızın özellikle yüksek rakımlı yollarda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir’’ uyarısında bulundu.