Wanhaber – Haber Merkezi

Van Valiliği yarın için hava muhalefetine karşı vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyardı.Bölge için zaman zaman sert rüzgarların esebileceği uyarısında bulunan Van Valiliği, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizde yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden sert (30-40 km/saat) ve zaman zaman kuvvetli rüzgar (50 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.