Van Valiliği, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda açıklama yaptı. Hava sıcaklıklarında 10 ila 15 derece azalma beklendiğini hatırlatan Van Valiliği, kar yağışlarının da yaklaştığını açıkladı.

Valilik, kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor” denildi.

“ÇARŞAMBA GÜNÜ TERK ETMESİ BEKLENİYOR”

Pazar günü iç kesimlerde beklenen yağışların Doğu’ya doğru hareket ederek Çarşamba günü ülkemizi terk etmesinin beklendiğini bildiren Valilik; “Pazar günü ilk saatlerden itibaren, ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verdi.