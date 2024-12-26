Van Valiliği, yarın için Van ve bölge illerini kar yağışına karşı uyardı.

Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Van’ın güney ilçeleri ve bölge illerinde yoğun kar yağışının olacağını, ulaşımda aksamaların olabileceğini belirterek, tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Değerlendirmede Van'ın güney ilçelerinde (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray) yoğun kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Van Valiliğinden yapılan paylaşımda; “Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray), Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) ve Bitlis'in Hizan ilçesinde 27.12.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının, 28.12.2024 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.” denildi.

“KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA DİKKAT”

Valiliğin uyarısında; “Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” diye kaydedildi.