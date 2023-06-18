WanHaber / Mehmet Salih Giyci
Van Valiliği, 9-15 Haziran tarihleri arasında Van üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişi sayısını açıkladı.
Van Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 6 günlük süreçte Van üzerinden Türkiye'ye girmek isteyen 2 bin 603 düzensiz göçmenin girişine engel olduğunu, 30 düzensiz göçmeninde Van sınırları içerisinde yakalandığını duyurdu.
Van Valiliği, 2023 yılının ilk yarısında 99 bin 70 düzensiz göçmenin ülkeye girişini engellediklerini, 2 bin 737 düzensiz göçmeni de yakaladıklarını duyurdu.
İLİMİZDE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR— T.C. Van Valiliği 🇹🇷 (@tcvanvaliligi) June 17, 2023
9-15 Haziran'da;
📌 2.603 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
📌 30 düzensiz göçmen yakalandı
2023 yılında;
📌 49.070 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
📌 2.737 düzensiz göçmen yakalandı pic.twitter.com/BhDKtcslst