Van Ferit Melen Havalimanının 2 bin 750 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pisti, yoğun trafik sonucu yaşanan aşınmadan dolayı bakıma alınmıştı. Uçuşlar, tadilat nedeniyle 1 Mayıs-5 Eylül arasında yarı zamanlı olarak işlerken, planlamalara göre 5 Eylül'den 5 Aralık'a kadar tam kapanma sürecinde olacaktı. Yüklenici firma tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, pist çalışmalarının planlanan süreden daha erken bitirileceği bildirilmişti. Pist çalışmaları tamamlanan havalimanında uçuşlar da erkene alındı. Tadilattan sonra ilk uçuşlar 17 Kasım'da başlayacak.

Van Ferit Melen Havalimanı'nın erken açılışıyla ilgili konuşan turizmci Murat Beyaz, Pegasus, Türk Hava Yolları ve SunExpress'in Van uçuşlarını sisteme açtığını, Ajet'in ise bugün açmasının beklendiğini belirtti.

“VAN HALKI ÇOK MAĞDUR OLDU”

Tadilattan sonra havalimanının uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesini umduğunu ifade eden Beyaz, “Firmalar uçuşlarını sisteme açmaya başladılar. Şu an itibariyle Pegasus, Türk Hava Yolları ve SunExpress, Van uçuşlarını normal rutin şekilde sisteme açtı. Ajet henüz açmadı ama muhtemelen bugün gün içerisinde açılacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım yapılan tadilat bizi uzun yıllar götürür, çünkü eğer birkaç yılda bir bu şekilde olacaksa gerçekten işimiz çok zor. Geçtiğimiz yaz döneminde çok ciddi zorluklar çektik; kısmi olarak havalimanı çalıştı, sonra tamamen kapandı. Hem Van halkı çok mağdur oldu hem de Van’a gelmek isteyen turistler rahat bir şekilde gelemediler, hatta gelmeyi tercih etmediler.” dedi.

Van'ın mevcut havalimanının ihtiyacını karşılamadığını dile getiren Beyaz, daha büyük ve en az iki pistli yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulduğunu, aksi takdirde benzer sorunların tekrarlanacağını söyledi.

Turizmci Beyaz, havalimanının 17 Kasım'da yeniden uçuşlara açılmasının hayırlı olmasını diledi.