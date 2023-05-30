Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanan Turizm Master Planının omurgasını oluşturan 16 temel politika başlığı üzerinde çalışma yapılacak.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda Firuz Akan, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Burak Sakal ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan'ın yanı sıra, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Fatih Çelikel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu’nun da katıldığı toplantıda, Van’ın her alanda turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Toplantıda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Turizm, ilimiz için çok önemlidir. Bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanan ve turizmimizin gelişmesine yönelik yapılacak yatırımlara ve çalışmalara büyük katkı sunacak Van Turizm Master Planını değerlendirdik. İnşallah bu işin aktörleriyle önümüzdeki süreçte bir araya gelerek master planımızı hayata geçireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Van Bölge Gazetesi