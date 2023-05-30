Seçim öncesinde belirsizlik yaşayan sektörlerden birisi de otomotiv piyasasıydı. Hem alıcılar hem de satıcılar seçim sonuçlarını bekliyordu. Gergin bekleyiş sona erdi. Seçin sonrası otomobil piyasası kısmen de olsa hareketlendi.

BELİRSİZLİK AZ DA OLSA DAĞILDI

Alıcı da satıcı da kararsızdı. Kimi araç bulamamaktan kimi de artan fiyatlardan şikayetçiydi. Pandemi ve çip krizi araç üretimini etkiledi. Az sayıda üretilen otomobiller kapanın elinde kalınca fiyatları aldı başını gitti. Araç bulamayan soluğu ikinci el pazarında aldı, haliyle talep arttı. Araç almak isteyenler seçim öncesinde yatırım yapıp yapmama konusunda kararsızdı. Seçimin ardından o belirsizlik az da olsa dağıldı. İkinci el araç satıcıları piyasanın önümüzdeki günlerde daha da hareketleneceğini söylüyor.

"DÖVİZ ARTARSA FİYATLAR DA ARTACAKTIR"

Kanal D Haber'in haberine göre bir galeri sahibi "Piyasada ciddi bir arz sıkıntısı oluyor. Eğer döviz artarsa fiyatlar da artacaktır. Halkın elinde bir birikim var. En kolay ulaşabileceği emtia da otomobil oluyor" dedi.

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