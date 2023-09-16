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Wanhaber / Haber Bülteni

15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Van TSO öncülüğünde gerçekleşen “Van Mutfak Gurme Fuarı”na katılım sağlamak üzere Van’da bulunan oda ve borsa başkanları, yönetim kurulu, meclis ve meslek komite üyeleri açılış sonrası, Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen “Oda ve Borsa Müşterek Meclis Toplantısı”na katıldı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nadir Akar, Balıkesir-Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Yıldırım Hakan Oral, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Mikail Kurt ve Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van şehrini tanıtan bir sunum yaparak, oda çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sonrasında konuşan misafir oda ve borsa başkanları da kentleri ve odaları hakkında bilgiler paylaştı.

9 MADDELİK BİLDİRİ

Toplantıda gündeme gelen 9 başlığa ilişkin müşterek çalışmalarda bulunmak üzere ortak karar alındı. Alınan kararlar şu şekilde maddeler halinde duyruldu;

1- Bölge illerinden İstanbul ve Ankara’ya yapılan uçak seferlerinin yetersiz olması,

2- Bölgedeki illerden batı illerine yapılan uçak seferleri lokasyonlarının çeşitlendirilmesi,

3- Van Edremit’ten Balıkesir Edremit’e uçak seferleri düzenlenmesi konusunda kamuoyu oluşturulması ve Balıkesir ile Van illeri arasında havayolu ulaşımının sürekli hale gelmesine ilişkin girişimlerde bulunulması,

4- Pandemi döneminde zarar gören ve iflasın eşiğine gelen firmaların desteklenmesi,

5- Odalar arası kapasite artırımı ve deneyim paylaşımı hususunda müşterek hareket edilmesi, sürekli iletişim halinde olunması,

6- Oda/Borsaların ortak fuarlar düzenlemek üzere çalışmalar yürütmesi,

7- Yurt dışı iş seyahatlerinde müşterek hareket edilmesi,

8- Kara sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin ortak hareket edilmesi,

9- Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde Bölge İstişare Toplantısı düzenlenmesi.