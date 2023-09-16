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Hastanenin İpekyolu ilçesindeki ek binasında oluşturulan merkezin açılışında konuşan Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, ruhsatlandırma işlemleri tamamlanan merkezde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yaygınlaştığını belirten Sarıkaya, "Burada hasta gruplarına yönelik hekimlerimiz ilgili tedavileri yapıyorlar. Aktif olarak mezoterapi, akupunktur ve prolotrapi yapmaktayız. Yakın süreçte hacamat tedavisini de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Büşra Üstün de rahatsızlığa bağlı olarak hastalara farklı yöntemler uyguladıklarını belirtti.

Üstün, "Akupunktur, bu iş için özel olarak tasarlanmış steril iğnelerin vücuttaki ve kulaktaki belli noktalara batırılarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Akupunktur, kas-iskelet sisteminin mekanik ağrıları, migren tedavilerinde, obezite-kilo verme, sigara bırakma sırasında oluşan kaygı durumlarında tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır.

Mezoterapi de özel olarak hazırlanmış ilaç karışımlarının derinin orta tabakasına, özel iğne uçlarıyla uygulanan bir enjeksiyon yöntemidir. Proloterapi ise eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesiyle yapılan uygulamadır. Bunlar gibi farklı yöntemler kullanıyoruz." diye konuştu.AA