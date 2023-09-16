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Özellikle Cuma günleri cami önlerinde kurulan seyyar tezgâhlar, cemaate zor anlar yaşatıyor. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, gelişigüzel kurulan seyyar tezgâhlar yüzünden yürümekte güçlük çekiyor. Cami önündeki kaldırımları işgal eden seyyar tezgahlar, cami çıkışında yığılmalara neden oluyor.

Namaz sonrası çıkışta yaşanan keşmekeşliğe tepki gösteren vatandaşlar, zabıta ekiplerinden tedbir alınmasını istiyor. Cami cemaati yaşanabilecek olası acil bir durumda izdihamdan dolayı felakete yol açabileceğine işaret etti.

Van bölge gazetesi