Van’da, Vali Ozan Balcı’nın öncülüğünde yürütülen Tekstil Kent Projesi kapsamındaki çalışmalar, bölgeye yeni iş imkanları ve üretim kapasitesi kazandırıyor.

Vali Ozan Balcı, Tekstil Kent’teki çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, şu ana kadar 10 fabrikanın tamamlandığını ve üretim faaliyetlerinin başladığını belirtti.

Balcı, aktif olan 10-20 fabrikanın yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağladığını, toplamda ise 10 bin kişilik istihdam yaratıldığını ifade etti. Fabrikaların yapımında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’ndan destek alındığını belirten Vali Balcı, “Müteşebbislerle birlikte önemli bir iş birliği içinde çalıştık. Bu yatırımlar şehrin istihdamına çok büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Van’ın gelecek hedeflerine ilişkin konuşan Balcı, “Benim hayalim, önümüzdeki 5-10 yıl içinde Van’da 50 hatta 100 fabrikanın faaliyete geçmesi. O zaman çalışan sayımızın 50 bini bulacağını ümit ediyorum. Bu yönde dualarımız ve çabalarımız devam ediyor.” dedi.

Tekstil Kent’teki fabrikaların hem yurt içine hem de yurt dışına ihracat yaptığını kaydeden Vali Ozan Balcı, “Bu fabrikalar üretim ve istihdam demek. Sanayi altyapısına önemli bir katkı sağlanıyor. Hemşehrilerimiz burada eğitim alarak iş sahibi oluyor, kazandıklarıyla şehrin ekonomisine katkı sunuyorlar. Ayrıca bu fabrikalar, yine Vanlı müteşebbisler tarafından kuruluyor ve işletiliyor. Onların emeğiyle yükseliyor.” şeklinde konuştu.

Vali Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz 20 değil, 50, 100 hatta 150 fabrika olsun. Bugün 10 bin olan istihdam rakamı, yarın 50 bini, 100 bini bulsun. Van, üretimin merkezi olsun.”