Bölgede teknoloji üssü olmayı hedefleyen Van Teknokent, bünyesinde desteklediği 54 firma ile beraber büyümeye devam ediyor.

Yazılım, bilişim, Ar-Ge, teknoloji, biyoteknoloji, sağlık, gıda, madencilik, elektronik ve buna benzer pek çok alanda girişimci adayların iş fikirleriyle kurumsallaşmasına olanak sağlayan Van Teknokent mevcut durumda 54 firma ve girişimciye hizmet vermeye devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde yer alan Van Teknokent hem Van’da hem de bölgede girişimcilik, teknoloji ve inovasyon alanlarında önemli gelişmeler sağlamayı hedefliyor.

Van Teknokent; ‘Ben Girişimciyim’, ‘Start One’, ‘Lab One’, ‘Patent Growth’, ve ‘BİGG Start One’ gibi çeşitli programlarla da AR-GE potansiyelini ve teknoloji üretme alanındaki çalışmaları arttırmayı amaçlıyor.