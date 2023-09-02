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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van Spor FK, yeni sezonun ikinci maçında kendi sahasında Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi ağırlayacak.

Yarın saat 16.00 başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maçla birlikte Van Spor, kendi taraftarıyla buluşacak. Yoğun ilginin gösterilmesi beklenen maç aynı zamanda canlı olarak da yayınlanacak.

Yayın hayatına yeni başlayan VAN TV, başka illerde bulunan ve Van Spor maçını izlemek isteyenlerin duygularına tercüman olacak ve maçı naklen yayınlayacak.

Van TV frekansları: Frekans 11837, sembol oranı 30000 ve polarizasyon (V) Dikey.