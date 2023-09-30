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Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 6. hafta maçları 1 Ekim Pazar günü oynanacak. Lider durumda bulunan temsilcimiz Van Spor FK, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u ağırlayacak.

Ligin ilk 5 maçını kazanan ve geçen hafta itibari ile liderlik koltuğuna oturan Van Spor FK, kendi sahasında oynayacağı bu maçı da kazanarak yerini korumak istiyor.

Bir maçı eksik olan ve 12 puanla 2. sırada yer alan Esenler Erokspor deplasmanda Hes İlaç Afyonspor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ligin yenilgisiz takımlarından biri olan Esenler Erokspor bu maçı kazanarak kayıpsız ilerlemek istiyor.

Ligde 3. sırada yer alan Nazilli Belediyespor da kendi sahasında ağırlayacağı Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi mağlup ederek zirve ortağı olmayı amaçlıyor.

Kritik maçların oynanacağı 6. haftada zirve mücadelesi veren ekipler kadar, kötü gidişata dur demek isteyen takımlar da 3 puan için sahaya çıkacak.

İŞTE PAZAR GÜNÜ YEZA GRUP’TA OYNANACAK OLAN 6. HAFTA MAÇLARI

15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - 1461 Trabzon FK

15:00 Van Spor FK - Zonguldak Kömürspor A.Ş

15:30 Ankaraspor - Serik Belediyespor

16:00 Altınordu - Bucaspor 1928

16:00 Nazilli Belediyespor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

16:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Bursaspor

19:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Weecoıns Kırklarelispor

19:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Esenler Erokspor

19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Haber: Umut Tarhan