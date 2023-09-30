Wanhaber / Özel
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 6. hafta maçları 1 Ekim Pazar günü oynanacak. Lider durumda bulunan temsilcimiz Van Spor FK, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u ağırlayacak.
Ligin ilk 5 maçını kazanan ve geçen hafta itibari ile liderlik koltuğuna oturan Van Spor FK, kendi sahasında oynayacağı bu maçı da kazanarak yerini korumak istiyor.
Bir maçı eksik olan ve 12 puanla 2. sırada yer alan Esenler Erokspor deplasmanda Hes İlaç Afyonspor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ligin yenilgisiz takımlarından biri olan Esenler Erokspor bu maçı kazanarak kayıpsız ilerlemek istiyor.
Ligde 3. sırada yer alan Nazilli Belediyespor da kendi sahasında ağırlayacağı Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi mağlup ederek zirve ortağı olmayı amaçlıyor.
Kritik maçların oynanacağı 6. haftada zirve mücadelesi veren ekipler kadar, kötü gidişata dur demek isteyen takımlar da 3 puan için sahaya çıkacak.
İŞTE PAZAR GÜNÜ YEZA GRUP’TA OYNANACAK OLAN 6. HAFTA MAÇLARI
15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - 1461 Trabzon FK
15:00 Van Spor FK - Zonguldak Kömürspor A.Ş
15:30 Ankaraspor - Serik Belediyespor
16:00 Altınordu - Bucaspor 1928
16:00 Nazilli Belediyespor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
16:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Bursaspor
19:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Weecoıns Kırklarelispor
19:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Esenler Erokspor
19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Haber: Umut Tarhan