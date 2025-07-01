TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından açıklanan verilere göre Van Spor FK’nin 2025-2026 sezonu için belirlenen harcama limiti 163 milyon 265 bin 576 TL olarak açıklandı. Van ekibi, bu rakamla ligdeki birçok takımla benzer bütçeye sahip olurken, transfere dair stratejisini bu limit doğrultusunda şekillendirecek.

En Yüksek Limit Erokspor’a

Trendyol 1. Lig’in en yüksek harcama limiti ise 466 milyon 538 bin 698 TL ile Esenler Erokspor’a verildi. Onu 397 milyon 409 bin 98 TL ile Alagöz Holding Iğdır FK ve 215 milyon 199 bin 785 TL ile Amed Sportif Faaliyetler takip etti.

İşte 2025-2026 Sezonu TFF Harcama Limitleri:

• Esenler Erokspor: 466.538.698 TL

• Alagöz Holding Iğdır FK: 397.409.098 TL

• Amed Sportif Faaliyetler: 215.199.785 TL

• Ahlatcı Çorum FK: 211.187.066 TL

• Emre Gökdemir İnş. Ankara Keçiörengücü: 186.632.816 TL

• Erzurumspor: 134.496.186 TL

• Central Hospital Ümraniyespor: 128.340.691 TL

• Manisa FK: 103.633.077 TL

• Teksüt Bandırmaspor: 91.245.198 TL

• Geosis Boluspor: 90.787.848 TL

• Sakaryaspor A.Ş.: 84.965.656 TL

• Uğur Okulları İstanbulspor: 152.023.921 TL

• Siltaş Yapı Pendikspor: 56.434.434 TL

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Ayrıca aşağıdaki kulüplerin harcama limiti Van Spor FK ile aynı seviyede belirlendi:

• Sipay Bodrum FK

• Net Global Sivasspor

• Atakaş Hatayspor

• Adana Demirspor A.Ş.

• Antalya Belek Üniversitesi Serik Spor

• Sarıyer

• Van Spor FK

(Tümünün limiti: 163.265.576 TL)

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de yer alacak olan Van Spor FK, bu bütçeyle hem güçlü bir kadro kurmayı hem de ligde kalıcı olmayı hedefliyor.