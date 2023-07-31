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Wanhaber / Umut Tarhan

Van Spor FK, 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, taraftarların merakla beklediği kombine bilet satışları da 5 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak.

Van Spor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; “Kırmızı Siyah renklere gönül vermiş, her koşulda Van Spor'umuzu şartsız destekleyen, içeride dışarıda her daim armanın peşinde olan taraftarımız, bu yıl satın alacağınız kombinelerle Van Spor tarihinde bir rekor kırma arzusundayız.

Siz büyük Van Spor sevdalılarını takımımıza destek olmaya bekliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz, hem takımına hem şehrine sahip çık. Bir kombine al ve aldır” denildi.

Van Sporlu futbolcular da benzer çağrıda bulunarak, taraftarlardan destek istedi.

Van Sporlu futbolculardan Medeni Bingöl; “Büyük Van Spor camiası, o sene bu sene diyoruz. Sen de kombine biletini alarak şampiyonluk yolundaki Van Spor’a sahip çık” derken, Hasan Bilal; “Hedef şampiyonluk diyoruz, bizler hazırız, şimdi sıra sizde. Kombine biletlerimizi alıyor, hep birlikte şampiyonluğa gidiyoruz” dedi.

Bekircan Kara; “Şehrin tüm dinamiklerini destek vermeye davet ediyor, kol kola hep beraber şampiyonluğa yürüyelim diyoruz. Kombine biletini al, sen yoksan bir eksiğiz” diyerek taraftarlara seslenirken, Harun Kavaklıdere ise; “Büyük şehrin büyük taraftarları, şimdi tam destek zamanı. Kombine biletlerini alarak sen de tribünlerdeki yerini al. Başka Van Spor yok” ifadelerini kullandı.