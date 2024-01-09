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TFF 2÷ Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arasında teknik direktör Ümit Bozkurt’u takımın başına getiren Van Spor FK, şuana kadar takıma iki de takviye yaptı.

Van Spor FK, futbolcusu Mehmetcan Davarcıoğlu’nu da kiralık olarak İnegöl Kafkas Gençlikspor’a gönderdi.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcumuz Mehmetcan Davarcıoğlu’nun kiralık transferi konusunda İnegöl Kafkas Gençlikspor ile anlaşılmıştır. Camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını dileriz” denildi.

YUSUF ŞENGÜLER DE KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

Bu arada Van Spor alt yapısından yetişen Yusuf Şengüler de geçtiğimiz günlerde kiralık olarak Siirt İl Özel İdare Spor’a gönderilmişti.

Van Spor FK, bu transfere ilişkin de; “Kulübümüz; alt yapısından yetişip, yıllarca A takımımıza emek veren profesyonel futbolcumuz Yusuf Şengüler’in, kiralık transferi konusunda Siirt İl Özel İdare Spor ile anlaşmıştır. Camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını dileriz” mesajı paylaşmıştı.