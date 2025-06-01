TFF 2. Lig Play-Off finali öncesi sporun birleştirici gücünü yansıtan anlamlı bir buluşma Kayseri’de gerçekleşti. Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve kulüp yönetimi, finalde karşı karşıya gelecekleri Batman Petrolspor’un Başkanı Mehmet Hakan Toy ve beraberindeki yönetim heyetini, Kayseri’de konakladıkları otelde ziyaret etti.

Bu önemli karşılaşma öncesi gerçekleştirilen ziyaret, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı. İki kulüp arasında centilmenliğin ön planda tutulduğu buluşmada, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Yönetimler, fair-play ruhuna yakışır bir karşılaşma temennisinde bulunurken, futbolun saha dışındaki dayanışma kültürüne vurgu yaptılar.

Ziyaret sırasında Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, aynı zamanda şehirleri, insanları ve gönülleri birleştiren çok güçlü bir bağdır. Final müsabakası elbette önemli ama bizler için dostluk ve centilmenlik her şeyin önünde gelir” ifadelerini kullandı.

Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy ise, Van Spor yönetiminin bu nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün burada kazanan futbol olmalı. Sahada mücadele eden oyuncularımız kadar, tribünlerdeki taraftarlarımızın da bu dostluk havasını sürdürmesi en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.

Her iki başkan da karşılaşmanın sportmenlik çerçevesinde geçmesini ve sonucunun her iki şehir adına da hayırlı olmasını diledi. Yönetimler, Kayseri’deki bu anlamlı buluşmanın ardından birbirlerine başarılar dileyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Van Spor FK ile Batman Petrolspor arasında oynanacak olan Play-Off finali, yalnızca bir üst lige çıkma mücadelesi değil; aynı zamanda Türk futbolunda centilmenliğin ve kardeşliğin pekiştiği önemli bir karşılaşma olarak tarihe geçmeye aday.