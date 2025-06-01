Van şehri, tarihi bir futbol heyecanına tanıklık ediyor. TFF 2. Lig Play-Off finalinde Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek olan Van Spor FK, en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Bu büyük mücadele öncesinde Van’dan Kayseri’ye adeta bir taraftar göçü başladı. Bu göçe Van Büyükşehir Belediyesi 60 araç ile destek verdi.

Van Spor’a gönül veren binlerce taraftar, Kayseri’deki final karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmamak için organize edilen yaklaşık 110 otobüsle yola çıktı. Otobüsler, Eski Emniyet Kavşağı’ndan hareket etti. Kafileye katılanlar arasında gençler, aileler, çocuklar ve yıllardır Van Spor’un peşinden koşan sadık taraftarlar da yer aldı. Gidiş güzergâhı boyunca yoğun coşku ve tezahüratlar dikkat çekti.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Yolculuk öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet birimleri, otobüs kalkış noktalarında geniş çaplı bir denetim ve yönlendirme çalışması yürüttü. Otobüslere binen taraftarlara emniyet tarafından bilgilendirme yapılarak hem yolculuk hem de maç sırasında dikkat edilmesi gereken konular hatırlatıldı. Bazı taraftarlara da sponsorlar tarafından su, kumanya ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri de dağıtıldı.

VAN ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR

Van Spor FK yönetimi ise bu büyük destek karşısında duygu dolu mesajlar yayınladı. Kulüp yetkilileri, taraftarın bu eşsiz desteğinin futbolculara moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Bu şehir başarıyı sonuna kadar hak ediyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluğu getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR MAÇ OLACAK

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan final mücadelesi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, TFF 1. Lig’e yükselerek büyük bir başarıya imza atacak. Hem Batman Petrolspor hem de Van Spor taraftarları, takımlarının bu tarihi fırsatı değerlendirmesini istiyor.

GÖZLER KAYSERİ'DE

Van’dan Kayseri’ye yapılan bu görkemli taraftar yolculuğu, aynı zamanda Van halkının spora ve takımına olan bağlılığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Şehir adeta kenetlenmiş durumda ve tüm gözler şimdi Kayseri’de oynanacak olan bu tarihi finalde.