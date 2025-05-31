İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor...

Bölgede zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan halk; açlık, susuzluk, hijyen eksikliği gibi birçok sorunla mücadele veriyor.

SALDIRILAR SON BULMUYOR

Yaralı ya da hasta insanlar, şartlar dolayısıyla sağlık hizmetinden mahrum kalarak ölüme terk ediliyor.

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu ise, saldırılarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

SON 24 SAATTE 284 KİŞİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 60 can kaybının kayıtlara geçtiği, 1'inin önceki saldırılarda yaşamını yitiren ve cansız bedenine yeni ulaşılan Filistinliye ait olduğu belirtildi.

İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 284 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bilançoya ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerin dahil edilemediği aktarıldı.

CAN KAYBI SAYISI 54 BİN 381'E ÇIKTI

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 117'ye, yaralı sayısı 12 bin 13'e yükseldi.

İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 381'e, yaralı sayısı 124 bin 54'e ulaştı.