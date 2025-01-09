Ligin ilk devresini 5. sırada tamamlayan ve 2. yarıya daha iddialı başlamak isteyen Artı Değer Van Spor FK lig maçları öncesi, Nesine 2. Lig Beyaz Grubun güçlü takımlarından Batman Petrol Spor ile prova maçında karşılaştı.

Skordan çok takımın durumunun görülmesi anlamında önemli olan hazırlık maçları, takımlara büyük katkı sağlıyor. Bu maçlarla teknik heyet ideal 11’i oluşturmada fikir sahibi olurken, futbolcuları deneme şansı da yakalıyor.

Antalya’da oynanan Batman Petrol Spor – Artı Değer Van Spor FK maçında da takımın eksiklerini görme fırsatı bulan teknik heyetler, futbolcuların da performansını değerlendirme imkanı buldu.

Hazırlık maçında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Batman Petrol Spor’a 1 – 0 mağlup oldu. Batman Petrol Spor’ün golü 33. dakikada Tunahan Çiçek'ten geldi.

Artı Değer Van Spor FK, ikinci devrenin ilk maçına kadar hazırlıklarını Antalya’da sürdürmeye devam edecek.