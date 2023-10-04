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Wanhaber / Ramazan Çetin

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider durumda bulunan Van Spor FK, geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u konuk etti. Maçın uzatma dakikalarında Van Spor bulduğu golle maçı 1 – 0 kazandı.

Van Spor’un golü bulmasının ardından sahada bazı gerginlikler yaşandı.

Yaşanan gerginliklerin ardından Van Spor Futbol Kulübü Antrenörü Murat Yıldırım’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevkine karar verildiği açıklandı.

TFF’den yapılan açıklamada; “Van Spor FK Kulübü antrenörü Murat Yıldırım’ın 01.10.2023 tarihinde oynanan Van Spor FK - Zonguldak Kömürspor A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.10.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.