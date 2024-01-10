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Antalya Belek’te gerçekleştirdiği devre arası kampı tamamlayan Van Spor, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerek ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Van Spor FK’de devre arasında Bertuğ Bayar, Bekir Demircan, Onurcan Güler, Yusuf Şengüler, Mehmet Can Davarcıoğlu ve Bekircan Can Kara başka takımlara gönderilirken, Muhamed Gönülaçar ve Emre Oymak ise takıma dahil edildi.

İkinci devreye yeni teknik direktör Ümit Bozkurt nezaretinde çalışarak hazırlanan Van Spor FK, 14 Ocak 2024 tarihinde kendi sahasında Bucaspor 1928’i konuk edecek. Van Spor FK, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamak istiyor.