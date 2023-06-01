WanHaber – Özel

Yeni sezonda ilk olarak hoca konusunu netleştirmek isteyen Van Spor Futbol Kulübü, bu anlamda 4 tecrübeli isimle belli aşama kat ederken, çok sayıda hoca adayını da havuzuna aldığını duyurdu.

12 Haziranda yapılacak olan kongre öncesi, Van Spor Futbol Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu, Vanspor Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan ve Sportif Direktör Ali Kurt basın mensupları ile bir araya gelerek, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Haziran’da yapılacak kongre öncesi öncelikle hoca konusunu halletmek isteyen Van Spor Futbol Kulübü yöneticileri, 4 farklı isimle ciddi anlamda yol aldıklarını açıkladı.

“HOCA ARAYIŞINA GİRDİK”

Yeni sezon için 4 farklı isimle görüştüklerini ancak yaklaşık 15 hoca adaylarının olduğunu kaydeden Van Spor Futbol Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan, “Lig biter bitmez başkanımızın erken kongre kararı ile beraber, Ümit hoca hakkında fikrimiz netleştikten sonra, bir hoca arayışına girdik.

Şu anda 15’i bulacak sayıda hoca havuzumuz var. Bunun ilk 4 sırası ile başkanımın bilgisi doğrultusunda ben görüşmeleri sürdürüyorum. Görüştüğümüz hocalar da bizim kongre sürecimizin bitmesini beklediklerini bize illetiler.

Kongreden sonra hemen netleşecektir bu konu. Biz 4 tane hoca ile ciddi aşama kaydettik. Sadece şartları konuşmadık, Van Spor’da çalışma istekleri, arzuları var. Listemizde olan bazı hocalar aktif görevdeler, şu an da görevdeler, onların maçlarını bitirmesini bekliyoruz. Tabi onların kulüp durumu önemli. Belki kulüplerinde devam etmeyecekler ama listemizde yer alıyorlar” diye konuştu.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR SÜPER LİG VE 1. LİG SEVİYESİNDE

Yeni sezon için görüşülen hocaların Süper Lig ve 1. Lig seviyesinde olduğunu söyleyen Yıldırgan, “Acele bir karar vermek istemiyoruz. En doğru hocayı bulmak istiyoruz. Takımı en üst hedefe götürebilecek 4 hocayla çok ciddi görüşmelerimiz var.

Şu an Süper Lig ve 1. Lig seviyesinde takım çalıştıran, hiç 2. Lig çalıştırmayan ve alt lig çalıştırmayan hocalar, hepsinin Van Spor’a bakış açısı çok pozitif. Kongre sürecinden sonra oluşacak bütçe ile beraber onlar da biraz durumu görmek istiyor. Hadi oturalım anlaşalım diyeceğimiz iki hoca da haber bekliyor” dedi.

Mehmet Salih Giyci