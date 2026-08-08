Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü, Erzurum kampında lig hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligin ilk maçında güçlü rakiplerden Metro Holding Kayserispor’la karşılaşacak olan Van Spor FK, rakibini ev sahibi sıfatıyla Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda ağırlayacak.

Teknik Direktör Murat Yıldırım nezaretinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiren Van Spor FK’nin ilk maçta ortaya koyacağı performans merak ediliyor. Takıma yeni katılan futbolcuların performansı da yine ilgiyle takip edilecek.

Zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçen Van Spor Futbol Kulübü’nün, hafta içi yeni transferleri açıklaması da bekleniyor.

Van Spor FK - Metro Holding Kayserispor maçı 9 Ağustos Pazar günü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak.