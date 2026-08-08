Trendyol 1. Lig’de beklenen gün geldi. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, sezonun ilk maçına yarın çıkacak. Van ekibinin kentten uzakta oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

Kırmızı-siyahlı temsilcimiz Vanspor FK, Akhisar’da Metro Holding Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, lige iyi bir başlangıç yapmak ve galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde tamamlayan Vanspor’da taraftarlar bilet fiyatlarını merak ediyordu. Kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları açıklandı.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Van Spor Futbol Kulübü-Metro Holding Kayserispor karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Kapalı Tribünü: 65 TL

Misafir Tribünü: 38 TL

Biletler, Biletinial.com ve uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Karşılaşma, 9 Ağustos Pazar günü Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak.