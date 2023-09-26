Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, 5. hafta itibari ile önemli başarılar elde etmeye devam ederken, oyuncularda ve kulüp yönetiminde yüzler gülüyor.

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen kongrede, yönetimde yer alan Halil Pektaş ve Bahattin Kıyak'a yeni görevlendirme yapıldı.

Van Spor Futbol Kulübü mevcut yönetiminde yer alan Halil Pektaş, kulüp tarafından 2. Başkan görevine getirilirken, Bahattin Kıyak ise Genel Koordinatörlük görevine getirildi.

Van Spor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyelerimizden Halil Pektaş 2. Başkan, Bahattin Kıyak Genel Koordinatör görevlerine getirilmiştir. Yönetim kurulu üyelerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz” denildi.