WanHaber - ÖZEL

İşadamı Levent Cankurtaran, Van Spor’a şartlı talip olduğunu açıkladı.

Bireysel yapılan tüm maddi yardımların hibe edilmesi, hesapların şeffaf bir şekilde incelenmesine izin verilmesi ve kulübün anonim şirketine çevrilmesi durumunda kulübü satın almaya talip olacağını açıklayan Cankurtaran, bu şekilde bu şartlarda daha iyi tekliflerle ortaya çıkacakların da olabileceğini belirtti.

Cankurtaran, yaptığı açıklamada, “Sevgili Van Spor camiası; Memleket olarak gönül verdiğimiz Van Spor Kulübümüzle ilgili olarak şahsım hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Daha önce gerek yönetimde bulunduğum dönem gerekse bulunmadığım dönemlerde elimden gelen tüm maddi ve manevi desteği kulübümüze sunmuş olduğum kamuoyunun malumudur” diye kaydetti.

Cankurtaran, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Gelinen süreçlerde görülmüş olmaktadır ki gerek kongre süreçlerinde gerekse lig devam ederken hem maddi sıkıntılar hem fikir ayrılıkları kulübü zora sokmaktadır. Yönetimde bulunduğum dönemlerde dile getirdiğim kulübün Anonim Şirketine çevrilerek hem daha profesyonel bir kimliği kavuşması hem de maddi olarak güçlenmesi fikrini bugün de tüm kamuoyuyla paylaşmaktayım.”

İşadamı Levent Cankurtaran, şunları söyledi; “Bireysel yapılan tüm maddi yardımların, şahsım da dahil hibe edilmesi, hesapların şeffaf bir şekilde incelenmesine izin verilmesi ve kulübün anonim şirketine çevrilmesi durumunda kulübü satın almaya talip olduğumu hatta bu şartlarda daha iyi teklifte bulunacak saygıdeğer Van Spor camiasından başka bir gönül verenin çıkmasından da tarafımın mutluluk duyacağını tüm Van halkı ve Van Spor camiası ile paylaşmaktan gurur duyarım.”

Haber: Ramazan Çetin