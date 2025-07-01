Öncelikle Teknik Direktör ardından kaleci ile başlayan transferler, yabancı oyuncu Aliou Traore ile devam etmişti.

Lig’de önemli adımlar atmaya başlayan Van ekibi son olarak Sakaryaspor forması giyen Erdi Dikmen'i renklerine bağladı.

“VANSPORUMUZUN BAŞARISI İÇİN TER DÖKECEK”

Van Spor FK resmi sosyal medya hesabından “Hoş geldin Erdi Dikmen” denilerek yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen tecrübeli stoper Erdi Dikmen ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hem fiziksel gücü hem de oyun zekasıyla ön plana çıkan Erdi Dikmen, artık Vanspor'umuzun başarısı için ter dökecek.” denildi.

“BİRLİKTE NİCE ZAFERLER YAŞAMAYI DİLİYORUZ”

Paylaşımın devamında; “Savunma hattımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Erdi Dikmen’e hoş geldin diyor; kırmızı-siyah formamızla birlikte nice zaferler yaşamayı diliyoruz.” ifade edildi.