Van Spor FK, Anestis Vlachomitros ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Paylaşımda, Olimpiyakos altyapısında yetişen Yunan forvet/kanat oyuncusu Anestis Vlavhomitros ile yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
"HÜCUM HATTINA GÜÇ KATACAK"
Açıklamada, "Kulübümüz, Olimpiyakos altyapısında yetişen Yunan forvet/kanat Anestis Vlavhomitros ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Hücum hattımıza güç katacak bu önemli transferin camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerin kullanıldı.
Kaynak: Wanhaber:Fatma Öztürk