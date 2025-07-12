Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yenileme çalışmalarına başladı. Trafiği rahatlatmak ve alternatif güzergahları daha konforlu hale getirmek için projelere başlayan büyükşehir belediyesi Terzioğlu Caddesi’nin 1. etabında çalışmalara başladı. Yol 1 aylığına trafiğe kapalı olacak.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Terzioğlu Caddesi yenileme projesi kapsamında, caddenin altyapısı güçlendirilecek, drenaj hattı döşenecek, modern kaldırımlar yapılacak ve sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Çalışmaların ilk etabı dün başladı ve yaklaşık bir ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte, mevcut durumda büyük ölçüde kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan cadde, araç trafiğine kapalı olacak.

Caddenin bağlantılı sokakları da bu süre boyunca trafiğe kapalı olacak. İlk etabın tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmaları başlayacak.