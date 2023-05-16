Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. Uzun lig maratonunda son 2 haftaya girilirken, Bitexen Van Spor FK, son deplasman maçına çıkacak.

Deplasmanda Afc Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. ile karşılaşacak olan Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak gittiği Uşak’ta maç saatini beklemeye başladı.

Son deplasman maçını galibiyetle tamamlamayı ve taraftarlarını mutlu etmeyi amaçlayan Van Spor FK, ardından ligin son maçında da kendi sahasında Baynet İnşaat Balıkesirspor’u mağlup ederek, ligi mümkün olduğu kadar üst sıralarda tamamlamayı ve play-off maçlarına da moralli gitmeyi hedefliyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Bugün saat 15.00’te Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak olan Afc Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. – Bitexen Van Spor FK maçını orta hakem Can Cengiz yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Sefa Özcan ve Çağrı Yıldırım’ın yapacağı mücadelede 4. hakem olarak da Burak Kaplan görev alacak.

BUGÜN OYNANACAK OLAN DİĞER MAÇLAR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta diğer maçlar da bugün aynı saatte (15.00) başlayacak. Grupta oynanacak maçlar şu şekilde;

Pazarspor – Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

Sarıyer – Diyarbekir Spor A.Ş. (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

Serik Belediyesppor – Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kırşehir Futbol Kulübü – Etimesgut Belediyespor

Bucaspor 1928 – İskenderunspor A.Ş.

Kocaelispor – GMG Kastamonuspor

Afc Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. – Bitexen Van Spor FK

Fethiyespor – 1461 Trabzon FK

Baynet İnşaat Balıkesirspor – Zonguldak Kömür Spor

Weecoins Kırklarelispor – Ankara Demirspor

Umut Tarhan