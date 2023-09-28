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Wanhaber

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Van Spor FK, pazar günü kendi sahasında Zonguldak Kömürspor A.Ş.’yi konuk edecek.

Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Van Spor’da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak ve liderliğini sürdürmek.

Sezonun ilk 5 maçını da kazanarak lige flaş bir başlangıç yapan Van Spor FK, galibiyet serisini sürdürerek 6. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Spor FK ile Zonguldak Kömürspor A.Ş. 01 Ekim 2023 Pazar günü saat 15.00’de Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu maçı yönetecek hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre müsabakada orta hakem olarak Enes Kanpara görev alacak. Cankut Gönenç ve Burak Celep’in bayrak sallayacağı mücadelenin 4. Hakemi ise Levent Gümüşdere olacak.

DESTEK ÇAĞRISI

Hafta sonu oynanacak olan maç öncesi açıklamalarda bulunan Van Sporlu yöneticiler, 12. güç olan taraftarların tribündeki yerlerini almalarını ve takımı desteklemelerini istiyor.

Haber: Umut Tarhan