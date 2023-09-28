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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, pazar günü evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.

5 maçta 5 galibiyet alarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı ekip, Zonguldak Kömürspor maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR’DA EKSİKLER VAR

Zonguldak Kömürspor ise bu karşılaşma öncesi, topladığı 2 puanla 16. sırada yer alıyor.

Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK maçı öncesi eksik oyuncularından dolayı sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Konuk ekip, Van Spor maçına çoğu oyuncusundan yoksun şekilde çıkacak.

Zonguldak cephesinde, maç öncesi sakat oyuncuların fazla olması ise Van Spor FK açısından önemli bir avantaj olarak görünüyor.

Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, pazar günü oynanacak maça ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

"VAN SPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

Van Spor FK maçı öncesi sakat oyuncuların çok olmasından dert yakınan Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Mustafa Özer; "Şuan ki tabloda iki beraberliğimiz var. Çıkışa geçmemiz gerekiyor. Hafta sonunda karşılaşacağımız Van Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz.

Rakibimiz 5'te 5 yapmış, 15 puanla lider konumda. Zorlu maç öncesi sakatların çok olması bize sıkıntı yaratıyor. Ameliyat olan Mevlüt Çelik sezonu kapattı. Tedavilerine devam edilen Burak Aydın ve Fuat Yaman en az 6-7 hafta aramızda olmayacaklar. Sakatlıktan çıkan Necmi Çoban yeni antrenmanlara başladı. Sezon başında çok sakat vermemiz bizi zor durumda bırakıyor. Artık önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Pazar günü oynanacak maçta elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanacağını söyleyen Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Mustafa Özer, "Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Korkunun ecele faydası yok.

Onlar da 11 kişi biz de 11 kişi oynayacağız. Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız. Cesareti ve özgüveni, futbolcularıma anlattım. İnşallah güzel mücadelenin yanında bulduğumuz pozisyonları da değerlendirmemiz lazım." dedi.

Van Spor FK-Zonguldak Kömürspor maçı 01 Ekim 2023 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 15:00'de başlayacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci