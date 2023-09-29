Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, pazar günü kendi sahasında Zonguldak Kömürspor A.Ş'yi konuk edecek.

Mustafa Sarıgül yönetiminde, 5 maçta 5 galibiyet alarak sezona çok iyi başlayan kırmızı siyahlı ekip, topladığı 15 puanla lider konumda bulunuyor.

Söz konusu maçlarda kara kobralar, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Zonguldak Kömürspor cephesinde sakat oyuncuların çokluğu nedeni ile Van Spor karşısında zorlanacağı ifade edilirken, kırmızı siyahlılar karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Ligin ilk maçını bay geçen lacivert kırmızılı ekip, 4 haftada topladığı 2 puanla 16. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 4. RANDEVU

İki takım Pazar günü oynayacağı maç ile beraber tarihinde 4. kez karşılaşacak. Daha önce takımlar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Van Spor FK 3 galibiyet alırken, Zonguldak Kömürspor'un Van Spor FK karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Lacivert kırmızılı ekip, Van Spor FK karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Hafta sonu oynanacak maçı Kocaeli bölgesinden Enes Kanpara yönetecek. Kanpara'nın yardımcılıklarını Cankut Gönenç ve Burak Celep yapacak. Müsabakada Levent Gümüşdere ise 4. hakem olarak görev alacak.

Maç 1 Ekim Pazar günü saat 15:00'de Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci