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Ligde zirve mücadelesi veren Van Spor FK, Çarşamba günü Kırşehir’e konuk olacak. Ligin 2. devresine iyi bir başlangıç yaparak üst üste 3 galibiyet alan ve 2. sıraya yerleşen Van Spor FK, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligin ikinci devresine Bucaspor 1928 galibiyetiyle başlayan, ardından deplasmanda karşılaştığı Adıyaman Futbol Kulübü’nü 3 – 1’lik skorla geçen Van Spor FK, bu hafta da kendi sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor’u 3 – 1 mağlup etmeyi başardı. Son 3 maçta 3 galibiyet alarak çıkış yakalayan Van Spor FK, Çarşamba günü karşılaşacağı Kırşehir Futbol Kulübü’nü de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu maç öncesi ev sahibi ekip oynadığı 21 maçtan 4’ünü kazanırken, 4’ünde de berabere kaldı. Sahadan 13 kez mağlubiyetle ayrılan Kırşehir Futbol Spor Kulübü, attığı 20 gole karşılık kalesinde 39 gol gördü. Ev sahibi ekip topladığı 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Van Spor FK ise ligde oynadığı 21 maçtan 13’ünü kazanmayı başarırken, 4’ünde de rakipleri ile berabere kaldı. 4 de mağlubiyet alan Van Spor FK 33 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 23 gole engel olamadı. Van Spor FK 43 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile Van Spor FK ligin 23. hafta maçında Kırşehir Ahi Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 12.00’de başlayacak.