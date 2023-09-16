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Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden VanSpor FK, yarın kendi sahasında Kırşehir FSK’yi konuk edecek. Hafta boyunca kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, bugün yapacağı ter idmanının ardından yarınki maçı bekleyecek.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde sıkı bir çalışma gerçekleştiren Van Spor FK’de hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Ligin ilk üç maçını da kazanarak moral bulan Van Spor FK, kendi sahasında taraftarları önünde oynayacağı 4. hafta maçından da 3 puan almak istiyor.

Sahaya galibiyet parolası ile çıkacak olan Van Spor FK, 4’te 4 yaparak 12 puanla zirve ortaklığını sürdürmeyi amaçlıyor.

Van Spor FK ile Kırşehir FSK arasındaki maç yarın Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup bu hafta çekişmeli maçlara sahne olacak. Beyaz Grup’ta bugün 5 yarın ise 4 maç oynanacak. Haftanın programı şu şekilde;

16.09.2023 15:00 Ankaraspor - Bucaspor 1928

16.09.2023 16:30 Nazilli Belediyespor - Bursaspor

16.09.2023 16:30 Altınordu - Ankara Demirspor

16.09.2023 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

16.09.2023 19:00 Esenler Erokspor - 1461 Trabzon FK

17.09.2023 15:30 Diyarbekir Spor A.Ş. - Weecoıns Kırklarelispor

17.09.2023 19:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Serik Belediyespor

17.09.2023 19:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Zonguldak Kömürspor A.Ş

Haber: Umut Tarhan