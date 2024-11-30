Kırmızı Grup’ta 14. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla yaşanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ligin iddialı takımlarından biri olan Karacabey Belediye Spor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

Bu maçın başlamasına dakikalar kala Artı Değer Van Spor FK ve Karacabey Belediye Spor’un maç kadroları belli oldu.

Müsabakaya Artı Değer Van Spor FK; Kurtuluş Yurt, Fuat Bavuk, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Rıdvan Dönmez, Burak Kavlak 11’i ile çıkacak.

Siyah – Kırmızılı temsilcimizin yedek kulübesinde ise Cantuğ Temel, Ahmet Eren, Kerem Çağatay, Harun Kavaklıdere, Batuhan Kör, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım ve Sergen Yatağan bulunacak.

Karacabey Belediye Spor ise; Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı, Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün, Ali Aydemir ve Fahri Pınar ilk 11’i ile galibiyet arayacak.

Konuk ekibin yedek kulübesinde yer alacak isimler ise şu şekilde; Ahmet Daş, Koray Yağcı, Ümit Yasin Arslan, Ömer Turan Görgüç, Melih Sağlam, Furkan Metin, İbrahim Demir, Burak Albayrak, Berat Badak ve Azat Çakar.