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Bu yıl lige şampiyonluk parolası ile başlayan Van Spor FK, ligin ilk devresini 5. sırada tamamladı. Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak ardından 7 hafta üst üste galibiyet alamayan Van Spor FK, ilk devrenin son maçında hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

5. HAFTADA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Lige flaş bir başlangıç yapan Van Spor FK, 5. hafta itibari ile 15 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Ancak Van Spor FK, 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK’ye 4 – 0 mağlup olunca, liderliği Esenler Erokspor’a devretti. 8. haftada liderlik koltuğuna yeniden oturan Van Spor FK, 12. hafta itibariyle liderliği yeniden Esenler Erokspor’a kaptırdı.

8. haftadan sonra bir daha liderliğe yükselemeyen Van Spor FK, üst üste puan kayıpları ile 5. sıraya kadar geriledi. 7 hafta üst üste puan kayıpları yaşayan Van Spor FK, ilk devrenin son maçında kazanmayı başarsa da 5. sırada kaldı.

10 GALİBİYET, 4 MAĞLUBİYET

Ligin ilk devresinde 18 maç oynayan Van Spor FK, bu maçlardan 10’unu kazanırken 4’ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Van Spor FK, 4 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı.

Bu maçlarda 26 gol kaydetmeyi başaran Van Spor FK, 21 golü de kalesinde gördü. Van Spor FK, ligin ilk devresini 34 puanla, lider Esenler Erokspor’un 9 puan gerisinde 5. sırada tamamlamış oldu.

İKİNCİ DEVRENİN İLK MAÇI 14 OCAK’TA

Van Spor FK, ikinci devrenin ilk maçında kendi sahasında güçlü rakiplerden Bucaspor 1928’i konuk edecek. Bu maç 14 Ocak 2024 günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

İlk devrenin ilk maçında Van Spor FK rakibi ile deplasmanda karşılaşmış ve sahadan 1 – 0 üstünlükle ayrılmıştı.