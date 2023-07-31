Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Ramazan Çetin

Bu yıl 2.b Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, kendi tesislerindeki hazırlıkların ardından 2. Kamp dönemi için Erzurum kampına gidecek.

Burada da teknik taktik ve güç ağırlıklı çalışacak olan Van Spor FK, ligin başlamasına bir süre kala da hazırlık maçları yapacak.

IĞDIR’A KONUK OLACAK

Van Spor FK, 19 Ağustos tarihinde hazırlık maçı yapmak üzere Iğdır’a gidecek. Iğdır Şehir Stadyumu’nda, TFF 2. Lig Kırmızı Grubun iddialı takımlarından Iğdır Futbol Kulübü A.Ş. ile hazırlık maçı yapacak olan Van Spor FK, lig öncesi son provasını yapacak.

Hazırlık maçları ile takımdaki eksikleri daha net görecek olan Van Spor FK Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, lig maçları öncesi bu eksikleri gidermeye yönelik çalışmalara ağırlık verecek.

Bu arada, Van Spor FK’den hazırlık maçına ilişkin yapılan açıklamada; “Kardeş takımımız Iğdır Spor Kulübü ile 19 Ağustos Cumartesi günü Iğdır Şehir Stadyumunda dostluk maçı düzenliyoruz. Tüm futbol severleri davet ediyoruz” denildi.