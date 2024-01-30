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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Bir yanda zirve mücadelesi veren takımlar, diğer tarafta lige tutunmaya çalışan takımların mücadeleleri ligi daha renkli hale getiriyor.

Ligin 23. haftası da yine önemli maçlara sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftada, Van Spor kazanması durumunda kendisi için önemli bir avantaj sağlayacak.

Lider durumda bulunan Esenler Erokspor, geçtiğimiz haftayı bay geçen ve 41 puanla 3. sırada bulunan 1461 Trabzon’un konuğu olacak. Bu maç zirveyi ve play-off hattını direkt ilgilendiriyor.

Zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren bir diğer maç ise Bucaspor 1928 ile Ankaraspor arasında oynanacak. Bu maç öncesi Ankaraspor 41 puanla 4. sırada yer alırken, Bucaspor 1928 ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Bir biri ile yarış halinde olan takımların karşılaşacağı haftada Van Spor FK Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Van Spor’un bu maçı kazanması kendisi adına önemli bir avantaj sağlayacak.

23. HAFTA MAÇLARI

31.01.2024 12:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Vefa Group Van Spor FK

31.01.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Diyarbekir Spor A.Ş.

31.01.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

31.01.2024 14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

31.01.2024 14:00 Serik Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

31.01.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Ankaraspor

31.01.2024 14:00 Bursaspor - Nazilli Belediyespor

31.01.2024 14:00 Ankara Demirspor - Altınordu

31.01.2024 14:00 1461 Trabzon FK - Esenler Erokspor