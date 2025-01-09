Ligin ikinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Artı Değer Van Spor FK, bugün Batman Petrol Spor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Antalya’da sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı – siyahlılar, devre arasındaki ilk hazırlık maçında bugün Nesine 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Batman Petrol Spor A.Ş. ile karşılaşacak.
Takımın son durumunun görülmesi açısından önemli olan maçta, eksikler görülerek tedbir alınmaya çalışılacak.
Ligin ilk devresinde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Artı Değer Van Spor FK, 30 puan toplamıştı. 5. sırada ilk yarıyı tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devresine iddialı başlamak istiyor.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrol Spor ise ligin ilk devresini 39 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Batman temsilcisi ilk devrede 13 galibiyet 4 mağlubiyet almıştı.